Київський метрополітен у години пік працюватиме з обмеженнями

У Києві через карантинні обмеження та зростання кількості хворих метрополітен повертає практику обмеження входу на станції у час пік. Повноцінно закривати метро не будуть — лише обмежать кількість відкритих дверей, аби сповільнити потік.
Про це повідомляє «Київський метрополітен».
«Шановні пасажири, карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій», — йдеться в повідомленні.
Метрополітен нагадує про дотримання маскового режиму та просить оплачувати поїздки безконтактно, щоб не створювати зайві черги.
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