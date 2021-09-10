Киевский метрополитен в часы пик будет работать с ограничениями

В Киеве из-за карантинных ограничений и роста количества больных метрополитен возвращает практику ограничения входа на станции в час пик. Полноценно закрывать метро не будут — только ограничат количество открытых дверей, чтобы замедлить поток.
Об этом сообщает «Киевский метрополитен».
«Уважаемые пассажиры, карантинные меры продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопления людей внутри станций», — говорится в сообщении.
Метрополитен напоминает о соблюдении масочного режима и просит оплачивать поездки бесконтактно, чтобы не создавать лишние очереди.
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