В Украине установили новый рекорд по количеству прививок от коронавируса

В Украине за сутки 9 сентября сделали рекордное количество прививок от коронавируса — вакцинировали 173 615 человек. Первую дозу получили 67 042 человека, вторую — 106 573.
Об этом утром 10 сентября сообщило Министерство здравоохранения.
Всего с начала прививочной компании вакцинировали 5 789 254 человек, из них 4 618 573 получили обе дозы.
Что касается количества больных коронавирусом, за сутки 9 сентября выявили 3 615 новых подтвержденных случаев. Также за минувшие сутки госпитализировали 1 056 человек, умерли 76, а выздоровели 1 310.
Всего с начала пандемии и по состоянию на 10 сентября выявили 2 310 554 случая коронавируса, умерли 54 251 человек.
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