Біткоїн за день втратив майже 10% своєї вартості

Криптовалюта біткоїн під час торгів у вівторок різко обвалилася.

Про це дані біржі Coindesk.

Станом на 19:00 за київським часом курс біткоїна був на рівні $46 тисяч. Падіння з початку торгів становило понад 10%. До цього біткоїн демонстрував зростання, піднявшись майже до $52 тисяч. Це — найвищий рівень від травня.