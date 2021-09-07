Біткоїн за день втратив майже 10% своєї вартості

Криптовалюта біткоїн під час торгів у вівторок різко обвалилася.
Про це дані біржі Coindesk.
Станом на 19:00 за київським часом курс біткоїна був на рівні $46 тисяч. Падіння з початку торгів становило понад 10%. До цього біткоїн демонстрував зростання, піднявшись майже до $52 тисяч. Це — найвищий рівень від травня.
У Сальвадорі від 7 вересня біткоїн став офіційним засобом платежу. В країні набув чинності відповідний закон. Президент Сальвадору Найбі Букела (ініціатор закону) оголосив про покупку владою країни 400 біткоїнів, що еквівалентно за нинішнім курсом $20,5 млн. Найближчим часом країна закупить ще більше цієї криптовалюти.
- На початку року вартість біткоїна стрімко зростала, сягнувши рекордної ціни 17 квітня — майже $62 тисячі. Після цього валюта стала дешевшати. 18 травня 2021 року за добу біткоїни, Ethereum і Dogecoin значно втратили в ціні через дії Пекіну. Китай в той день заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, повʼязані з транзакціями таких валют. Метою цих дій влада Китаю називає боротьбу з відмиванням коштів.