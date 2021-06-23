Біткоїн знову набирає в ціні і вже коштує понад $34 тисячі

Вартість біткоїну у середу, 23 червня, перетнула позначку в $30 тисяч і наразі коштує $34 202. Про це свідчать дані Coin Desk, а деталі розповідає CNN.
Вартість валюти підскочила на понад 7% за останні 24 години. Ще 22 червня один біткоїн коштував менше $30 тисяч — вперше з кінця січня.
Інші валюти також відчули за останню добу аналогічне коливання у ціні. Ethereum і dogecoin підскочили приблизно на 4,8% і 8,9% відповідно.
Цього року ціна криптовалюти різко змінювалась з ряду причин, в тому числі через побоювань з приводу впливу майнінгу монет на навколишнє середовище і посилення контролю з боку уряду. Китай, зокрема, протягом декількох місяців наполегливо домагався обмеження використання криптовалют і в останні кілька днів посилив репресивні заходи як щодо майнінгу, так і обігу.
- Торгівля на біржі криптовалютами є незаконною в Китаї з 2019 року — тоді на цей крок пішли, аби припинити відмивання грошей. Але люди як і раніше можуть торгувати такими валютами.
- 18 травня 2021 роки за добу біткоїни ,Ethereum і Dogecoin значно втратили в ціні через дії Пекіну. Китай в той день заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, повʼязані з транзакціями таких валют.