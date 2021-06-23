Біткоїн знову набирає в ціні і вже коштує понад $34 тисячі

Вартість біткоїну у середу, 23 червня, перетнула позначку в $30 тисяч і наразі коштує $34 202. Про це свідчать дані Coin Desk, а деталі розповідає CNN.

Вартість валюти підскочила на понад 7% за останні 24 години. Ще 22 червня один біткоїн коштував менше $30 тисяч — вперше з кінця січня.