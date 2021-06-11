У Китаї заарештували понад 1,1 тисячі осіб за відмивання грошей через криптовалюту

У Китаї силові відомства за цей тиждень заарештували понад 1 100 осіб за підозрою у відмиванні кримінальних доходів через криптовалютні біржі. В основному йдеться про доходи від телефонного та інтернет-шахрайства, а також від грального бізнесу.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство громадської безпеки КНР.
Міністерство заявило, що до полудня середи поліція заарештувала учасників понад 170 злочинних груп. За версією слідства, учасники груп конвертували незаконні гроші в криптовалюту, беручи за це від 1,5% до 5% комісії. Їхнім клієнтом міг бути і незаконний азартний бізнес.
Платіжна і клірингова асоціація КНР заявила, що майже 13% всіх сайтів азартних ігор підтримують віртуальні валюти, а технологія блокчейна ускладнила поліції завдання по відстеженню обороту грошей.
У той же час кількість операцій з криптовалютою значно зростає на тлі популярності біткоїну. Влада КНР для посилення контролю за обігом вже приступила до масштабної боротьби. Регулятори і галузеві органи в масовому порядку забороняють фінпослуги, повʼязані з криптовалютою, а уряд має намір обмежити майнінг біткоїну і торгівлю ім.
- Торгівля криптовалютами є незаконною в Китаї з 2019 року — тоді цей крок вжили, аби припинити відмивання грошей. Але люди як і раніше можуть торгувати такими валютами.
- 18 травня 2021 роки за добу біткоїни, Etheruem і Dogecoin значно втратили в ціні через дії Пекіну. Китай в той день заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, повʼязані з транзакціями таких валют.