В Китае арестовали более 1,1 тысячи человек за отмывание денег через криптовалюты

В Китае силовые ведомства за эту неделю арестовали более 1 100 человек по подозрению в отмывании криминальных доходов через криптовалютные биржи. В основном речь о доходах от телефонного и интернет-мошенничества, а также от игорного бизнеса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.

Министерство заявило, что к полудню среды полиция арестовала участников более 170 преступных групп. По версии следствия, участники групп конвертировали незаконные деньги в криптовалюту, взымая за это от 1,5% до 5% комиссии. Их клиентам мог быть и незаконный азартный бизнес.

Платежная и клиринговая ассоциация КНР заявила, что почти 13% всех сайтов азартных игр поддерживают виртуальные валюты, а технология блокчейна усложнила полиции задачу по отслеживанию оборота денег.

В тоже время количество операций с криптовалютой значительно растет на фоне популярности биткоина. Власти КНР для усиления контроля за оборотом уже приступили к масштабной борьбе. Регуляторы и отраслевые органы в массовом порядке запрещают финуслуги, связанные с криптовалютами, а правительство намерено ограничить майнинг биткоина и торговлю им.