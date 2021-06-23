Биткоин снова набирает в цене и уже стоит более $34 тысяч

Стоимость биткоина в среду, 23 июня, пересекла отметку в $30 тысяч и теперь он стоит $34 202. Об этом свидетельствуют данные Coin Desk, а детали рассказывает CNN.

Стоимость валюты подскочила более чем на 7% за последние 24 часа. Еще 22 июня один биткоин стоил меньше $30 тысяч — впервые с января.