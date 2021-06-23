Биткоин снова набирает в цене и уже стоит более $34 тысяч

Стоимость биткоина в среду, 23 июня, пересекла отметку в $30 тысяч и теперь он стоит $34 202. Об этом свидетельствуют данные Coin Desk, а детали рассказывает CNN.
Стоимость валюты подскочила более чем на 7% за последние 24 часа. Еще 22 июня один биткоин стоил меньше $30 тысяч — впервые с января.
Другие валюты также почувствовали за последние сутки аналогичное колебание в цене. Ethereum и Dogecoin подскочили примерно на 4,8% и 8,9% соответственно.
В этом году цена криптовалюты резко менялась по ряду причин, в том числе из-за опасений по поводу влияния майнинга монет на окружающую среду и усиления контроля со стороны правительства. Китай, в частности, в течение нескольких месяцев настойчиво добивался ограничения использования криптовалюты и в последние несколько дней усилил репрессивные меры как в отношении майнинга, так и оборота.
- Торговля криптовалютами на бирже является незаконной в Китае с 2019 года — тогда на этот шаг пошли, чтобы прекратить отмывание денег. Но люди по-прежнему могут торговать такими валютами.
- 18 мая 2021 года за сутки биткоин, Ethereum и Dogecoin значительно потеряли в цене из-за действий Пекина. Китай в тот день запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями таких валют.