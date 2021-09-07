Биткоин за день потерял около 10% своей стоимости

Криптовалюта биткоин в ходе торгов во вторник резко обвалилась.

Об этом данные биржи Coindesk.

По состоянию на 19:00 по киевскому времени курс биткоина находился на уровне $46 тысяч. Падение с начала торговой сессии составило около 10%.

До этого биткоин демонстрировал рост, поднявшись почти до $52 тысяч. Это — самый высокий уровень с мая.