Посол у США закликала Раду не голосувати за звернення до США. Нардепи хочуть просити для України «статус союзника поза НАТО»

Посол України в США Оксана Маркарова закликала нардепів не голосувати за звернення до Конгресу США, у якому вони хочуть просити у Штатів для України статус основного союзника поза НАТО (MNNA).
Про це вона написала у своєму Facebook.
«MNNA — статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас», — зазначила Маркарова.
За її словами, мета України — це вступ у НАТО, що закріплено в Конституції. Вона також нагадала, що Україна вже має статус партнера з розширеними можливостями в НАТО, який надає великі можливості для співпраці.
«США — стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонкою, але з яким під час візиту президента Зеленського ми тільки-но підписали дуже сильну Рамкову Угоди між МО України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проєктів, над якими МО і МЗС вже розпочало роботу», — підкреслила посол.
- Верховна Рада в середу, 8 вересня, після пленарного засідання збереться на позачергове, щоб розглянути постанову № 5380, з якою парламент звернеться до Конгресу США із пропозицією надати Україні статус основного союзника США поза НАТО (MNNA). Статус MNNA мають союзники США, які не входять до НАТО. У цьому статусі Австралія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Бразилія, Нова Зеландія і ще 12 країн — не членів НАТО. У двосторонніх відносинах зі США статус визначає пріоритетність розвитку, співробітництва і допомоги.
- При цьому Україна (силами дипломатів) намагається отримати План дій щодо членства в НАТО, який формує інший шлях відносин зі США. Держави-члени НАТО підтримують прагнення України приєднатися до Альянсу, але чекають рішучих реформ.