Посол в США призвала Раду не голосовать за обращение к США. Нардепы хотят просить для Украины «статус союзника вне НАТО»

Посол Украины в США Оксана Маркарова призвала нардепов не голосовать за обращение к Конгрессу США, в котором они хотят просить у Штатов для Украины статус основного союзника вне НАТО (MNNA).

Об этом она написала в своем Facebook.

«MNNA — статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас», — отметила Маркарова.

По ее словам, цель Украины — это вступление в НАТО, что закреплено в Конституции. Она также напомнила, что Украина уже имеет статус партнера с расширенными возможностями в НАТО, который предоставляет большие возможности для сотрудничества.

«США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальную оборонку, но и с которым во время визита президента Зеленского мы только что подписали очень сильное Рамочное Соглашение между МО Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми МО и МИД уже начали работу», — подчеркнула посол.