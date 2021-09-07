Рада соберется на внеочередное заседания, чтобы обратиться к США за статусом союзника вне НАТО

Верховная Рада в среду, 8 сентября, после пленарного заседания соберется на внеочередное засединие, чтобы рассмотреть постановление № 5380, с которым парламент обратится к Конгрессу США с предложением предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО (MNNA).

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, распоряжение о созыве заседания уже подписано главой парламента.

Верховна Рада України

Статус MNNA имеют союзники США, которые не входят в НАТО. В этом статусе Австралия, Египет, Израиль, Япония, Бразилия, Новая Зеландия и еще 12 стран — не членов НАТО. В двусторонних отношениях с США статус определяет приоритетность развития, сотрудничества и помощи.

В 2014 году в Конгресс США был внесен законопроект, согласно которому статус MNNA может быть предоставлен Украине, Грузии и Молдове. В том же году, а позднее в 2017 году Украину обращалась за статусом, но не получила его.