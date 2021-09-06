УАФ: Шевченку надсилали листи про продовження контракту, на які він не відповів

Українська асоціація футболу (УАФ) надсилала листи колишньому головному тренеру національної збірної Андрію Шевченку з приводу продовження контракту, проте не отримала від нього відповіді.

Про це йдеться в заяві УАФ.

Там пояснили, що виконавчий комітет Асоціації у червні 2020 року ухвалив рішення про пролонгацію контракту з Шевченком та його штабом до грудня 2022 року. Водночас Шевченко та його асистенти зажадали, щоб контракт передбачав поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року.

«Зважаючи на те, що УАФ не отримала від Андрія Шевченка чи його уповноважених представників жодного офіційного листа чи повідомлення щодо пролонгації контракту, зі свого боку УАФ надіслала офіційного листа Андрію Шевченку про можливе продовження співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року», — повідомили в УАФ.

Такий лист нібито надіслали поштою на адресу Андрія Шевченка, яку він зазначив у контракті як єдиний офіційний засіб комунікації, а також електронною поштою його уповноваженому представникові, який увесь цей час представляв інтереси Шевченка у відносинах з УАФ. Однак відповіді на нього УАФ так і не отримала.

«Тому розпочалися переговори з імовірними кандидатами для формування нового тренерського штабу національної збірної України», — йдеться в заяві.