УАФ: Шевченко посылали письма о продлении контракта, на которые он не ответил

Украинская ассоциация футбола (УАФ) посылала письма бывшему главному тренеру национальной сборной Андрею Шевченко по поводу продления контракта, но не получила от него ответа.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации.

Там пояснили, что исполнительный комитет УАФ в июне 2020 года принял решение о пролонгации контракта с Шевченко и его штабом до декабря 2022 года. В то же время Шевченко и его ассистенты потребовали, чтобы контракт действовал до 30 июля 2021 года с возможностью пролонгации до конца 2022 года.

«Учитывая то, что УАФ не получила от Андрея Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма или сообщения о пролонгации контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Андрею Шевченко о возможном продолжении сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021 года», — сообщили в УАФ.

Такое письмо якобы прислали по почте на адрес Андрея Шевченко, который он указал в контракте как единственное официальное средство коммуникации, а также по электронной почте его уполномоченному представителю, представлявшему интересы Шевченко в отношениях с УАФ. Однако ответа на него УАФ так и не получила.

«Поэтому начались переговоры с возможными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины», — говорится в заявлении.