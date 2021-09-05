The Sun: Принц Гаррі та Меган Маркл попросили про зустріч з королевою Єлизаветою

Герцог Сассекський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл попросили аудієнції у королеви Великої Британії Єлизавети II.
Про це пише видання The Sun.
Джерела видання повідомляють, що подружжя хоче зустрітися з королевою, аби познайомити її зі своєю дочкою — принцесою Лілібет. Співрозмовник видання розповів, що персонал Букінгемського палацу «шокований» проханням про зустріч, особливо — після інтерв’ю для американської телеведучої Опри Вінфрі, в якому пара розповіла про проблеми в королівській родині.
«Вони можуть щиро хотіти побачити королеву, але це рішення вражає, зважаючи на те, через що вони змусили пройти Єлизавету II в цьому році», — розповів співрозмовник.
Повідомляється, що герцоги Сассекські готові прилетіти в Британію, щойно отримають згоду королеви на знайомство з її правнучкою. При цьому, Єлизавета II ще не дала відповіді. За словами джерела, попри всі складнощі у стосунках, королева дуже любить Гаррі і хотіла б побачити Лілібет та її старшого брата Арчі.
- На початку січня 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл оголосили, що відмовляються від титулів членів королівської сімʼї. Королева Єлизавета II, принц Чарльз та інші члени монаршого дому вмовили їх зачекати до 31 березня. У цей день Меган і Гаррі написали прощальний пост в Instagram і вирушили спочатку в Канаду, а потім до США.
- У березні подружжя дало велике інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі, в якому розповіло про труднощі життя в королівській сім’ї та непрості стосунки з її членами. Меган зізналася, що життя в цій родині часом було настільки складним, що вона «більше не хотіла жити». А принц розповів, що боявся повторення історії, через яку проходила його мати — принцеса Діана, яка теж не витримала тиску з боку королівської родини та вийшла з її складу.