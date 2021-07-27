Донька принца Гарі та Меган Маркл стала офіційною претенденткою на британський престол

Доньку принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет офіційно внесли до списку спадкоємців королівського престолу Великої Британії.

Про це повідомляє People.

Це сталося через сім тижнів після її народження. Лілібет посідає восьме місце в черзі на трон. Її брат Арчі знаходиться на сьомому місці, а батько Гаррі на шостому.

Зазначається, що Меган Маркл у списку немає, тому що вона не народилася у королівській родині, так само як і герцогиня Кембридзька Кейт, дружина принца Вільяма. Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. У них вже є півторарічний син Арчі Маунтбеттен-Віндзор.

Правові основи для лінії спадкоємства престолу походять з XVII століття, від часу правління Вільгельма III (також відомого як Вільгельм Оранський). Поправки до цього порядку востаннє вносили у 2013 році, щоб покласти край системі первородства чоловіків, яка автоматично ставила спадкоємців чоловічої статі вище за своїх сестер в лінії успадкування.

Наразі першим у черзі на зайняття британського трону є 72-річний принц Чарльз. Другим йде син Чарльза принц Вільям. Місця з третього по пʼяте — у дітей Вільяма: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.