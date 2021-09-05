The Sun: Принц Гарри и Меган Маркл попросили о встрече с королевой Елизаветой

Герцог Сассекский принц Гарри и его жена Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II.
Об этом пишет издание The Sun.
Источники сообщают, что супруги хочу встретиться с королевой, чтобы познакомить ее со своей дочерью — принцессой Лилибет. Один из собеседников издания рассказал, что персонал Букингемского дворца «шокирован» просьбой о встрече, особенно — после интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором пара рассказала о проблемах в королевской семье.
«Они могут искренне хотеть увидеть королеву, но это решение поражает, учитывая то, через что они заставили пройти Елизавету II в этом году», — рассказал собеседник.
Сообщается, что герцоги Сассекские готовы прилететь в Великобританию, как только получат согласие королевы на знакомство с ее правнучкой. При этом Елизавета II еще не дала ответа. По словам источника, несмотря на все сложности в отношениях, королева очень любит Гарри и хотела бы увидеть Лилибет и ее старшего брата Арчи.
- В начале января 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от титулов членов королевской семьи. Королева Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршего дома уговорили их подождать до 31 марта. В этот день Меган и Гарри написали прощальный пост в Instagram и отправились сначала в Канаду, а затем в США.
- В марте 2021 года супруги дали большое интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором рассказали о трудностях жизни в королевской семье и непростых взаимоотношениях с ее членами. Меган призналась, что жизнь в этой семье иногда была настолько сложной, что она «больше не хотела жить». А принц рассказал, что боялся повторения истории, через которую прошла его мать — принцесса Диана, которая тоже не выдержала давления со стороны королевской семьи и вышла из ее состава.