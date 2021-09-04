Невисока температура повітря, подекуди дощитиме. Синоптик спрогнозувала погоду на неділю

У неділю, 5 вересня, в Україні пануватиме антициклон Hermelinde, який принесе сонячну погоду в більшість областей. Проте подекуди все ж дощитиме.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, невеликі дощі в ніч проти 5 вересня можливі на півдні країни, а вдень у неділю — у північних областях.