Невысокая температура воздуха, местами дожди. Синоптик спрогнозировала погоду на воскресенье

В воскресенье, 5 сентября, в Украине будет царить антициклон Hermelinde, который принесет солнечную погоду в большинство областей. Однако местами все же пройдет дождь.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, небольшие дожди в ночь на 5 сентября возможны на юге страны, а днем в воскресенье — в северных областях.