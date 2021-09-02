В выходные в Украине температура продолжит снижаться. Синоптики прогнозируют до +3 градусов

На востоке страны в пятницу местами пройдут дожди, дневная температура +17...+19 °С, усиление западного и северо-западного ветра до 8 м/с. В выходные в Луганской и Донецкой областях +18...+22 °С, ожидаются локальные дожди. В Харьковской области в выходные прохладнее: днем +15 °С, ночью +6 °С, в субботу будет лить дождь. В начале недели на востоке страны будет до +17 °С, осадки вряд ли возможны.

На западе Украины погода неоднородна. На Закарпатье и в Черновицкой области дневная температура до +20 °С. В высокогорье Карпат +11...+14 °С, а в воскресенье — холодина, днем +6 °С, в ночь на понедельник +3 °С. В Волынской, Тернопольской, Ровенской областях в пятницу, 3 сентября, до +18 °С, в выходные и понедельник +14...+15 °С. Местами могут пройти небольшие дожди. Облачность переменная, солнце будет выглядывать часто.

В выходные и в начале следующей недели в Украине станет прохладнее и дождливо, прогнозирует Sinoptik.ua .

В южных областях в начале сентября еще будет тепло. На побережье Азовского и Черного морей температура воздуха днем от +20 до +24 °С. Температура Черного моря возле Одессы +21 °С, Азовского моря возле Бердянска +25 °С. В выходные и понедельник на юге страны осадки не ожидаются. В пятницу, 3 сентября, будет усиление западного ветра до 9 м/с.

В центральной части Украины осенняя погода, с пятницы по понедельник дневная температура +15...+17 °С, в Винницкой области в понедельник +14 °С. В пятницу в центральных областях ожидается северо-западный ветер до 8 м/с, в субботу дождь.

В северных областях в выходные станет значительно холоднее, днем +13...+14 °С. Солнце еще будет выглядывать, и довольно часто, но оно не прогреет холодный арктический воздух. В понедельник утром будет очень холодно, +10...+13 °С, и днем температура воздуха не поднимется выше +14 °С.

В Киеве дневная температура в пятницу +18 °С, в субботу +16 °С, в воскресенье и понедельник +14 °С. В пятницу будет дуть резкий и пронзительный северный ветер до 6 м/с. Дожди пройдут в субботу, 4 сентября.