У вихідні в Україні температура продовжить знижуватися. Синоптики прогнозують до +3 градусів

У вихідні та на початку наступного тижня в Україні стане прохолодніше і дощитиме, прогнозує Sinoptik.ua.

На заході України погода неоднорідна. На Закарпатті та у Чернівецькій області денна температура до +20 °С. У високогірʼї Карпат +11...+14 °С, а в неділю — холоднеча, вдень +6 °С, у ніч проти понеділка +3 °С. У Волинській, Тернопільській, Рівненській областях у пʼятницю, 3 вересня, до +18 °С, у вихідні та понеділок +14...+15 °С. Подекуди можуть пройти невеликі дощі. Хмарність змінна, сонце визиратиме часто.

На сході країни у пʼятницю подекуди пройдуть дощі, денна температура +17...+19 °С, посилення західного та північно-західного вітру до 8 м/с. У вихідні в Луганській та Донецькій областях +18...+22 °С, очікуються локальні дощі. У Харківській області у вихідні прохолодніше: вдень +15 °С, вночі +6 °С, у суботу буде лити дощ. На початку тижня на сході країни буде до +17 °С, опади навряд чи можливі.