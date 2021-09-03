Укргидрометцентр: В Украину идут первые заморозки

На следующей неделе в Украине ожидаются первые заморозки.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
«В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будет определять мощный антициклон. Осадков мы не ожидаем», — рассказали в УГМЦ.
В то же время синоптики предупредили, что ночи и дни постепенно будут становиться значительно холоднее.
Так, в субботу, 4 сентября, в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь, температура ночью +7...+14 °С, днем +13...+18 °С, на Закарпатье и юге страны +20...+25 °С.
В последующие двое суток без осадков, только в воскресенье, 5 сентября, днем в северных областях и Карпатах местами небольшой дождь, температура в большинстве областей ночью +2...+7 °С.
Отдельно синоптики отметили, что в понедельник, 6 сентября, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...+3 °С, днем +12...+18 °С, на Закарпатье и юге страны ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С.
- С сентябрем в Украину пришло похолодание. В Укргидрометцентре ожидают, что средняя месячная температура составит +14...+18 °С, в Карпатах +11...+12 °С, выпадет 34—70 мм осадков, в Карпатах местами 87—103 мм.