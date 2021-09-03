Укргідрометцентр: В Україну йдуть перші заморозки

Наступного тижня в Україні очікуються перші заморозки.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
«Найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні буде визначати потужний антициклон. Істотних опадів ми не очікуємо», — розповіли в УГМЦ.
Водночас синоптики попередили, що ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими.
Так, у суботу, 4 вересня, в Україні, крім південної частини, подекуди невеликий дощ, температура вночі +7...+14 °С, удень +13...+18 °С, на Закарпатті та півдні країни +20...+25 °С.
У наступні дві доби переважно без опадів, лише в неділю, 5 вересня, удень у північних областях і Карпатах подекуди невеликий дощ, температура в більшості областей вночі +2...+7 °С.
Окремо синоптики зазначили, що в понеділок, 6 вересня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...+3 °С, удень +12...+18 °С, на Закарпатті та півдні країни вночі +7...+12 °С, удень +16...+21 °С.
- З вереснем до України прийшло похолодання. В Укргідрометцентрі очікують, що середня місячна температура становитиме +14...+18 °С, у Карпатах +11...+12 °С, випаде 34—70 мм опадів, у Карпатах подекуди 87—103 мм.