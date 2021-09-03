Укргідрометцентр: В Україну йдуть перші заморозки

Водночас синоптики попередили, що ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими.

«Найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні буде визначати потужний антициклон. Істотних опадів ми не очікуємо», — розповіли в УГМЦ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, у суботу, 4 вересня, в Україні, крім південної частини, подекуди невеликий дощ, температура вночі +7...+14 °С, удень +13...+18 °С, на Закарпатті та півдні країни +20...+25 °С.

У наступні дві доби переважно без опадів, лише в неділю, 5 вересня, удень у північних областях і Карпатах подекуди невеликий дощ, температура в більшості областей вночі +2...+7 °С.

Окремо синоптики зазначили, що в понеділок, 6 вересня, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...+3 °С, удень +12...+18 °С, на Закарпатті та півдні країни вночі +7...+12 °С, удень +16...+21 °С.