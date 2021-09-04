«Працюємо у штатному режимі». У ПриватБанку завершили технічні роботи

ПриватБанк завершив планові технічні роботи, через які до ранку суботи, 4 вересня, не працювали транзакції по картках, додаток «Приват24», а також мережа банкоматів та терміналів.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
«Успішно оновили процесинг банку, працюємо у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.
Також у банку запевнили, що протягом дня стежитимуть за стабільністю роботи всіх систем і сервісів.
- Раніше в ПриватБанку попереджали, что в зв'язку з оптимізацією процесингу банку з 01:00 до 06:00 суботи, 4 вересня, будуть недоступні низка послуг.
- 26 червня в роботі ПриватБанку стався збій — у користувачів повторно списували кошти та некоректно відображався залишок на карті.
- Уже наступного дня ПриватБанк повідомив, що відновив стабільну роботу системи після збою та повернув кошти всім клієнтам.
- У квітні глава НБУ заявив, що найближчим часом ПриватБанк виставлять на продаж.