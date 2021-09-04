«Працюємо у штатному режимі». У ПриватБанку завершили технічні роботи

ПриватБанк завершив планові технічні роботи, через які до ранку суботи, 4 вересня, не працювали транзакції по картках, додаток «Приват24», а також мережа банкоматів та терміналів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Успішно оновили процесинг банку, працюємо у штатному режимі», — йдеться у повідомленні.

Також у банку запевнили, що протягом дня стежитимуть за стабільністю роботи всіх систем і сервісів.