«Работаем в штатном режиме». В ПриватБанке завершили технические работы

ПриватБанк завершил плановые технические работы, из-за которых до утра субботы, 4 сентября, не работали транзакции по картам, приложение «Приват24», а также сеть банкоматов и терминалов.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Успешно обновили процессинг банка, работаем в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Также в банке заверили, что в течение дня будут следить за стабильностью работы всех систем и сервисов.
- Раньше в ПриватБанке предупреждали, що в связи с оптимизацией процесинга банка с 01:00 до 06:00 субботы, 4 сентября, будут недоступны ряд услуг.
- 26 июня в работе ПриватБанка произошел сбой — у пользователей повторно списывали средства и некорректно отображался остаток на карте.
- Уже на следующий день ПриватБанк сообщил, что восстановил стабильную работу системы после сбоя и вернул средства всем клиентам.
- В апреле глава НБУ заявил, что в ближайшее время ПриватБанк выставят на продажу.