В ПриватБанке произошел сбой — у пользователей повторно снимались средства. Вернуть их обещают до конца суток

В работе ПриватБанка произошел сбой — у пользователей повторно списывали средства и некорректно отображался остаток на карте. Средства должны вернуть до конца суток 26 июня.

Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил в Facebook.

«Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, котрые из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте. Наши специалисты работают над решением проблемы», — отметил Серга.

Некорректно списанные суммы ориентировочно вернут до 20:00, но советуют ждать до конца суток 26 июня.