НБУ согласовал назначение австрийца Бьоша главой ПриватБанка

Национальный банк согласовал кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение приняли по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением регулятора. «Мы поздравляем Герхарда Бьоша с согласованием его кандидатуры на должность председателя правления ПриватБанка и уверены, что его профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию банка. Качественное корпоративное управление в государственных банках — безусловный приоритет Национального банка и залог эффективной работы государственных банков», — завил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В мае наблюдательный совет ПриватБанка по результатам проведенного конкурсного отбора назначил Бьоша председателем правления ПриватБанка сроком на пять лет.

Герхард Бьош с ноября 2010 года до 30 апреля 2021 занимал должность первого заместителя главы правления Райффайзен Банка Аваль. Он окончил Венский университет (Австрия) и имеет степень магистра социально-экономических наук.