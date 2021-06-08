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НБУ погодила призначення австрійця Бьоша очільником ПриватБанку

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
НБУ погодила призначення австрійця Бьоша очільником ПриватБанку

Business Ukraine

Національний банк погодив кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рішення ухвалили за результатами розгляду пакета документів і співбесіди, проведеної правлінням регулятора. «Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління ПриватБанку та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку. Якісне корпоративне управління в державних банках — безумовний пріоритет Національного банку і запорука ефективної роботи державних банків», — завив голова НБУ Кирило Шевченко.

У травні наглядова рада ПриватБанку за результатами проведеного конкурсного добору призначила Бьоша головою правління ПриватБанку строком на п’ять років.

Герхард Бьош з листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль. Він закінчив Віденський університет (Австрія) і має ступінь магістра соціально-економічних наук.

  • Бьош замінить на цій посаді Петра Крумханзла, трирічний контракт якого закінчився 23 січня 2021 року. До призначення Бьоша в. о. голови правління була заступниця Крумханзла з питань фінансів Ганна Самаріна.