НБУ погодила призначення австрійця Бьоша очільником ПриватБанку

Національний банк погодив кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рішення ухвалили за результатами розгляду пакета документів і співбесіди, проведеної правлінням регулятора. «Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління ПриватБанку та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку. Якісне корпоративне управління в державних банках — безумовний пріоритет Національного банку і запорука ефективної роботи державних банків», — завив голова НБУ Кирило Шевченко.

У травні наглядова рада ПриватБанку за результатами проведеного конкурсного добору призначила Бьоша головою правління ПриватБанку строком на п’ять років.

Герхард Бьош з листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль. Він закінчив Віденський університет (Австрія) і має ступінь магістра соціально-економічних наук.