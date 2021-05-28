ПриватБанк очолив австрієць Герхард Бьош

Наглядова рада ПриватБанку призначила австрійського фінансиста Герхарда Бьоша новим головою правління. На посаду він вступить після погодження Національним банком.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Там зазначили, що Бьош є досвідченим банкіром із 35-річним досвідом роботи, він протягом 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України.

«Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації», — додали у ПриватБанку.

Business Ukraine

Financial Club пише, що Бьош тепер працює першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль. Він закінчив Віденський університет (Австрія) і має ступінь магістра соціально-економічних наук.