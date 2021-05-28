ПриватБанк возглавил австриец Герхард Бьош

Наблюдательный совет ПриватБанка назначил австрийского финансиста Герхарда Бьоша новым главой правления. В должность он вступит после согласования Национальным банком.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Там отметили, что Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, он в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины.
«Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации», — добавили в ПриватБанке.
Financial Club пишет, что Бьош сейчас работает первым заместителем главы правления Райффайзен Банка Аваль. Он окончил Венский университет (Австрия) и имеет степень магистра социально-экономических наук.
- Бьош заменит на этом посту Петра Крумханзла — 23 января 20201 года завершился его трехлетний контракт. До момента нового назначения и. о. главы правления была заместитель Крумханзла по вопросам финансов Анна Самарина.