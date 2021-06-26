У ПриватБанку стався збій — у користувачів повторно знімались кошти. Повернути їх обіцяють до кінця доби

У роботі ПриватБанку стався збій — у користувачів повторно списували кошти та некоректно відображався залишок на карті. Кошти мають повернути до кінця доби 26 червня.

Про це прессекретар банку Олег Серга повідомив у Facebook.

«Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми», — зазначив Серга.

Некоректно списані суми орієнтовано повернуть до 20:00, але радять чекати до кінця доби 26 червня.