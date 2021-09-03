У ПриватБанку попередили про технічні роботи: не працюватимуть банкомати, термінали та додаток «Приват24»

У ніч проти суботи, 4 вересня, ПриватБанк проводитиме планові технічні роботи, через це до 6-ї години ранку його послуги будуть недоступні.

Про це повідомляється на сторінці банку у Facebook.

«З 01:00 до 06:00 ми будемо оптимізувати процесинг банку. Тимчасово не працюватимуть транзакції по картках, «Приват24» для фізосіб і бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку», — попередили у ПриватБанку.

Також у фінустанові порадили клієнтам завчасно потурбуватися про готівку, яка може знадобитися вночі.

«Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко і без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження», — пояснили в банку.