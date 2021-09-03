США виділять на кожного евакуйованого афганця понад $2 тисячі

Державний департамент США планує витратити до $2 275 на кожного евакуйованого афганця. Гроші підуть на житло, харчування, предмети першої необхідності та на навчання дітей у школі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представника Держдепу.

До країни прибули 50 тисяч евакуйованих афганців за тимчасовою програмою, що дає їм рік для подачі заяви на отримання постійної візи. До кінця вересня вони матимуть право на медичне страхування, що фінансується з федерального бюджету. Інші афганці, зокрема ті, хто працював безпосередньо на уряд США, потраплять в окремі імміграційні категорії.