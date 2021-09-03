США выделят на каждого эвакуированного афганца более $2 тысяч

Государственный департамент США планирует потратить до $2 275 на каждого эвакуированного афганца. Деньги пойдут на жилье, питание, другие предметы первой необходимости и на обучение детей в школе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа.

В страну прибыли 50 тысяч эвакуированных афганцев по временной программе, которая дает им год для подачи заявления на получение постоянной визы. До конца сентября у них будет право на медицинское страхование, которое финансируется из федерального бюджета. Другие афганцы, в том числе те, которые работали непосредственно на правительство США, попадут в отдельные иммиграционные категории.