США выделят на каждого эвакуированного афганца более $2 тысяч

Государственный департамент США планирует потратить до $2 275 на каждого эвакуированного афганца. Деньги пойдут на жилье, питание, другие предметы первой необходимости и на обучение детей в школе.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепа.
В страну прибыли 50 тысяч эвакуированных афганцев по временной программе, которая дает им год для подачи заявления на получение постоянной визы. До конца сентября у них будет право на медицинское страхование, которое финансируется из федерального бюджета. Другие афганцы, в том числе те, которые работали непосредственно на правительство США, попадут в отдельные иммиграционные категории.
Организации, которые занимаются помощью мигрантам, планируют привлечь добровольцев, которые могут помочь с меблировкой квартир и даже предложат свободные комнаты в своих домах.
Крупные компании также выступили с предложением помощи: Airbnb пообещала временное жилье для 20 тысяч перемещенных афганцев по всему миру, а сеть гипермаркетов Walmart пообещала выделить один миллион долларов. Компания Texas Medical Technology, производитель медицинского оборудования, заявила, что готова нанять мигрантов на различные должности в течение следующих 12 месяцев.
- В феврале 2020 года представители США и движения «Талибан» подписали мирное соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. К концу лета 2021 года весь американский контингент должен был покинуть страну. Но после ослабления военной поддержки талибы начали наступать и без боя захватили 21 из 34 столиц провинций Афганистана. После этого они взяли Кабул.
- Ночью 31 августа США вывели военный континтент из Афганистана и прекратили эвакуацию дипломатов, журналистов и беженцев. Самолеты США начиная с 14 августа, когда боевики «Талибана» подошли к столице, эвакуировали более 120 тысяч человек.
- В Украине о приюте попросили 370 афганцев, эвакуированных из Кабула. По закону, афганцы, которые обратились за защитой, имеют право на проживание у родственников, в гостинице, аренду жилья или пользование жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.