Євросоюз озвучив пʼять умов для співпраці з урядом «Талібану» в Афганістані

Міністри закордонних справ країн ЄС визначили головні пріоритети для врегулювання кризи в Афганістані.
Про це під час позачергової пресконференції за підсумками обговорення афганської тематики розповів Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Для того, щоб підтримати населення Афганістану, ми будемо зобов’язані співпрацювати з новим урядом, але це не означає його визнання. Йдеться про оперативну співпрацю. Таке співробітництво може бути посилено, залежно від поведінки цього уряду», — сказав Боррель та назвав пункти, за якими вони визначатимуть можливість співпраці з талібами.
Вимога номер один — щоб Афганістан не став знову базою для експорту тероризму в інші країни. Другий критерій — повага до прав людини, особливо жінок, дотримання верховенства права та свободи медіа.
Також вони наголосили на створенні інклюзивного та репрезентативного перехідного уряду шляхом переговорів між політичними силами в Афганістані.
Четверте положення — забезпечення вільного доступу до гуманітарної допомоги, відповідно до міжнародних процедур та умов для її доставки.
І насамкінець виконання «Талібаном» своїх зобов’язань щодо дозволу на виїзд для іноземних громадян та тих афганців, що перебувають під ризиком, і хотіли б покинути країну, відповідно до положень Резолюції Ради Безпеки ООН.
«Ми обговорили також, як ми будемо вивозити з Афганістану людей, яких не змогли вивезти до кінця серпня. Йдеться про евакуацію національного персоналу та афганців, що знаходяться під захистом країн-членів ЄС», — сказав Жозеп Боррель.
Також на засіданні вирішили створити регіональну політичну платформу щодо співпраці з країнами-сусідами Афганістану. Вона працюватиме над міграційними потоками з Афганістану, запобіганням поширенню тероризму та боротьбою з організованою злочинністю.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» силою взяли владу в Афганістані, крім провінції Панджшер, де тривають бої із силами «Національного фронту опору». Очікується, що найближчими днями таліби сформують новий уряд — зараз у президентському палаці Кабулу готують церемонію затвердження складу Кабінету міністрів. Жінок в ньому не буде, хоча раніше бойовики говорили зворотне.
- Китай і Росія вже заявили про готовність співпрацювати з талібами, що дозволить їм розширити вплив у регіоні.