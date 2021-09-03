Євросоюз озвучив пʼять умов для співпраці з урядом «Талібану» в Афганістані

Міністри закордонних справ країн ЄС визначили головні пріоритети для врегулювання кризи в Афганістані.

Про це під час позачергової пресконференції за підсумками обговорення афганської тематики розповів Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для того, щоб підтримати населення Афганістану, ми будемо зобов’язані співпрацювати з новим урядом, але це не означає його визнання. Йдеться про оперативну співпрацю. Таке співробітництво може бути посилено, залежно від поведінки цього уряду», — сказав Боррель та назвав пункти, за якими вони визначатимуть можливість співпраці з талібами.

Вимога номер один — щоб Афганістан не став знову базою для експорту тероризму в інші країни. Другий критерій — повага до прав людини, особливо жінок, дотримання верховенства права та свободи медіа.

Також вони наголосили на створенні інклюзивного та репрезентативного перехідного уряду шляхом переговорів між політичними силами в Афганістані.

Четверте положення — забезпечення вільного доступу до гуманітарної допомоги, відповідно до міжнародних процедур та умов для її доставки.

І насамкінець виконання «Талібаном» своїх зобов’язань щодо дозволу на виїзд для іноземних громадян та тих афганців, що перебувають під ризиком, і хотіли б покинути країну, відповідно до положень Резолюції Ради Безпеки ООН.