Евросоюз озвучил пять условий для сотрудничества с правительством «Талибана» в Афганистане

Министры иностранных дел стран ЕС определили главные приоритеты для урегулировании кризиса в Афганистане.

Об этом во время внеочередной пресс-конференции по итогам обсуждения афганской тематики рассказал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.

«Для того, чтобы поддержать население Афганистана, мы будем обязаны сотрудничать с новым правительством, но это не означает его признания. Речь идет об оперативном сотрудничестве. Такое сотрудничество может быть усилено, в зависимости от поведения правительства «Талибана», — сказал Боррель и назвал пункты, согласно которым они будут определять возможность сотрудничества с талибами.

Требование № 1: чтобы Афганистан не стал снова базой для экспорта терроризма в другие страны. Второй критерий — уважение прав человека, особенно женщин, соблюдения верховенства права и свободы медиа.

Также они сделали акцент на создании инклюзивного и репрезентативного переходного правительства путем переговоров между политическими силами в Афганистане.

Четвертый пункт — обеспечение свободного доступа к гуманитарной помощи в соответствии с международными процедурами и условиями для ее доставки.

И напоследок выполнение«Талибаном» своих обязательств относительно разрешения на выезд для иностранных граждан и афганцев, находящихся под риском, и тех, кто хотели бы покинуть страну в соответствии с положениями Резолюции Совета Безопасности ООН.