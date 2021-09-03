Reuters: Правительство талибов в Афганистане возглавит лидер политического крыла мулла Барадар

Новое правительство Афганистана может возглавить (стать «премьером») руководитель политического крыла «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар, который давал пресс-конференцию в Москве.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника из верхушки талибов.

По данным собеседников агентства, в состав нового правительства войдут сын первого лидера талибов муллы Омара мулла Якуб и представитель в Дохе (Катар) Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

При этом ранее член комиссии по культуре талибов Енамулла Самангани говорил, что главой нового правительства Афганистана станет верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада. Его фамилию как возможного главы правительства также называло издание Foreign Policy. Пока понятно, что Ахундзада точно войдет в состав правительства.