Марсохід Perseverance взяв перший зразок ґрунту з Червоної планети

Марсохід Perseverance нарешті добув зразок ґрунту з Червоної планети — перша спроба була невдалою, зразок розсипався в пил.

Про це повідомляється в Twitter місії.

Марсохід взяв зразок за допомогою спеціального свердла (система ударно-обертального буріння), всередині якого розташований резервуар. У ньому неушкоджений ґрунт буде зберігатися в колбі до самої відправки на Землю.

Головний інженер проєкту Адам Стелтцнер назвав це проривом в царині дослідження планети Марс.

Протягом наступного року Perseverance повинен зібрати більше двох десятків зразків породи. Після цього їх доставлять на Землю спільними зусиллями США і Європейського космічного агентства.