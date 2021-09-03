Марсоход Perseverance взял первый образец грунта с Красной планеты

Марсоход Perseverance наконец добыл образец грунта с Красной планеты — первая попытка была неудачной, образец рассыпался в пыль.

Об этом сообщается в Twitter миссии.

Марсоход взял образец с помощью специального сверла (система ударно-вращательного бурения), внутри которого расположен резервуар. В нем неповрежденный грунт будет храниться в колбе до самой отправки на Землю.

Главный инженер проекта Адам Стелтцнер назвал это прорывом в области исследования планеты Марс.

В течение следующего года Perseverance должен собрать более двух десятков образцов породы. После этого их доставят на Землю совместными усилиями США и Европейского космического агентства.