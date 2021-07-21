Марсоход Perseverance начал поиск следов жизни на Красной планете

Американский марсоход Perseverance после тестирования инструментов роботизированной «руки» приступил к поиску следов жизни на Красной планете.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Марсоход в кратере Джезеро начал исследовать горные породы и пыль, которые могут содержать в себе следы микроорганизмов. Для этого он использует манипулятор, приборы для излучения рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, а также камеру сверхвысокого масштабирования.

Ученые полагают, что исследуемый кратер миллиарды лет назад был озером. Если в нем была жизнь, то свидетельства этого хранятся в породе.