Марсоход Perseverance начал поиск следов жизни на Красной планете

Американский марсоход Perseverance после тестирования инструментов роботизированной «руки» приступил к поиску следов жизни на Красной планете.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Марсоход в кратере Джезеро начал исследовать горные породы и пыль, которые могут содержать в себе следы микроорганизмов. Для этого он использует манипулятор, приборы для излучения рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, а также камеру сверхвысокого масштабирования.
Ученые полагают, что исследуемый кратер миллиарды лет назад был озером. Если в нем была жизнь, то свидетельства этого хранятся в породе.
- 18 февраля на Марсе в кратере Джезеро сел ровер Perseverance. После посадки он сделал несколько фотографий и записал звук. 22 февраля в NASA показали видео посадки Perseverance. Оказалось, что на парашюте ровера было секретное сообщение, которое разгадали пользователи Reddit. Вскоре ровер начал присылать панорамные фото и записи.
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