Марсохід Perseverance почав пошук слідів життя на Червоній планеті

Американський марсохід Perseverance після тестування інструментів роботизованої «руки» приступив до пошуку слідів життя на Червоній планеті.
Про це повідомляється на сайті NASA.
Марсохід у кратері Джезеро почав досліджувати гірські породи і пил, які можуть містити в собі сліди мікроорганізмів. Для цього він використовує маніпулятор, прилади для випромінювання рентгенівських променів і ультрафіолетового світла, а також камеру надвисокого масштабування.
Вчені вважають, що досліджуваний кратер мільярди років тому був озером. Якщо в ньому було життя, то свідчення про це зберігаються в породі.
- 18 лютого на Марсі в кратері Джезеро сів ровер Perseverance. Після посадки він зробив кілька фотографій і записав звук. 22 лютого в NASA показали відео посадки Perseverance. Виявилося, що на парашуті ровера було секретне повідомлення, яке розгадали користувачі Reddit. Незабаром ровер почав надсилати панорамні фото і записи.
- 5 квітня ровер успішно висадив на Марсі вертоліт Ingenuity, чим дав старт його польотам.
- 20 квітня Perseverance вперше добув кисень з атмосфери Червоної планети.