Шторм «Іда» на північному сході США забрав життя 44 людей

Щонайменше 44 людини загинули на північному сході США через повені, викликані штормом «Іда», який обрушився на чотири штати.
Про це повідомляє Reuters.
Шторм призвів до сильних злив увечері 1 вересня і вранці 2 вересня — від Меріленду до Нью-Йорку.
Більшість людей загинули у результаті того, що вода змила їхні автомобілі, або вони потонули в квартирах на цокольних поверхах. Щонайменше 23 людини загинули в Нью-Джерсі, 12 осіб — у Нью-Йорку.
На великих територіях Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуту і Пенсильванії затопило підвали, відключено електрику і пошкоджено дахи будинків, в тому числі через торнадо. Критична ситуація на дорогах, які перетворилися на річки — водії опинилися в пастці і вже відомо про чотири смерті.
Губернатори постраждалих штатів оголосили надзвичайний стан і закликали місцевих жителів залишатися вдома, поки тривають роботи з розчищення доріг та ліквідації наслідків.
- Ураган «Іда» обрушився на штати Луїзіана і Міссісіпі 30 серпня — йому присвоїли четверту категорію. Він викликав масові повені і значні руйнування. Щонайменше 10 людей загинули в Луїзіані, Міссісіпі та Алабамі.
- Ближче до 1 вересня ураган пішов углиб США і поступово перетворився на тропічний шторм. Половина штату Луїзіана була знеструмлена — у місті Новий Орлеан ввели комендантську годину, щоб уникнути мародерства. У ніч проти 2 вересня шторм обрушився на північний схід США і спричинив затоплення.