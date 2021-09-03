Шторм «Ида» на северо-востоке США унес жизни 44 человек

По меньшей мере 44 человека погибли на северо-востоке США из-за наводнений, вызванных штормом «Ида», который обрушился на четыре штата.

Об этом сообщает Reuters.

Шторм привел к сильным ливням вечером 1 сентября и утром 2 сентября — от Мэриленда до Нью-Йорка.

Большинство людей погибли в результате того, что вода смыла их автомобили, или они утонули в квартирах на цокольных этажах. По меньшей мере 23 человека погибли в Нью-Джерси, 12 человек — в Нью-Йорке.

На больших территориях Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута и Пенсильвании затопило подвалы, отключено электричество и повреждены крыши домов, в том числе из-за торнадо. Критическая ситуация на дорогах, которые превратились в реки — водители оказались в ловушке и уже известно о четырех смертях.

Губернаторы пострадавших штатов объявили чрезвычайное положение и призвали местных жителей оставаться дома, пока продолжаются работы по расчистке дорог и ликвидации последствий.