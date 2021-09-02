Ураган «Ида» в США: число погибших возросло до более 20 человек

Число погибших в США в результате урагана «Ида» выросло до более 20 человек. Стихия ударила по восточному побережью страны и подтопила многие города, в том числе Нью-Йорк.

Об этом пишет The Associated Press.

Ураган принес в регион сильные дожди, которые затопили улицы, подземки, а также жилые квартиры в подвалах и на первых этажах.

Сейчас местные органы власти подтверждают по меньшей мере 22 погибших в результате стихии. Девять человек погибли в Нью-Йорке, еще восемь — в Нью-Джерси. Также известно о трех погибших в округе Монтгомери, штат Пенсильвания.

Как отметили метеорологи, ураган «Ида» потерял свою силу, но сохранил влажную среду, которая слилась с традиционным штормовым фронтом. Из-за этого в регионе начались сильные дожди.

Президент США Джо Байден уже провел встречу с губернаторами Нью-Йорка и Нью-Джерси. Он сообщил им, что все федеральные ведомства находятся в готовности и в случае необходимости окажут помощь.