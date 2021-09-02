Жертвами шторма «Ида» на северо-востоке США стали минимум 8 человек. Появилась угроза торнадо

Жертвами шторма «Ида» на северо-востоке США, который обрушился на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию и боро Бруклин, стали минимум 8 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Семь смертей подтвердили в Нью-Йорке (среди погибших 2-летний мальчик) и одну в Нью-Джерси.

В штатах действует чрезвычайное положение — спасатели и экстренные службы продолжают устранять последствия затоплений и разрушений.

В Нью-Джерси и на юге Пенсильвании зафиксировали минимум два торнадо — один сорвал крышу здания Почтовой службы (внутри были люди) и повредил дома, а второй едва не разрушил дамбу. Спасатели разбирают завалы и говорят, что будут новые жертвы.

Национальная метеорологическая служба предупреждает о рисках возникновения новых торнадо.

В некоторых округах из берегов вышли реки, затопив трассы, дороги и населенные пункты. Вода там уйдет не раньше чем через неделю.