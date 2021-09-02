Жертвами шторма «Ида» на северо-востоке США стали минимум 8 человек. Появилась угроза торнадо

Жертвами шторма «Ида» на северо-востоке США, который обрушился на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию и боро Бруклин, стали минимум 8 человек.
Об этом сообщает Associated Press.
Семь смертей подтвердили в Нью-Йорке (среди погибших 2-летний мальчик) и одну в Нью-Джерси.
В штатах действует чрезвычайное положение — спасатели и экстренные службы продолжают устранять последствия затоплений и разрушений.
В Нью-Джерси и на юге Пенсильвании зафиксировали минимум два торнадо — один сорвал крышу здания Почтовой службы (внутри были люди) и повредил дома, а второй едва не разрушил дамбу. Спасатели разбирают завалы и говорят, что будут новые жертвы.
Национальная метеорологическая служба предупреждает о рисках возникновения новых торнадо.
В некоторых округах из берегов вышли реки, затопив трассы, дороги и населенные пункты. Вода там уйдет не раньше чем через неделю.
- Ураган «Ида» обрушился на штаты Луизиана и Миссисипи 30 августа — ему присвоили четвертую категорию. Из-за скорости ветра в 230 км/ч его сравнивали с ураганом «Катрина», который в августе 2005 года причинил ущерб на $125 миллиарда и привел к гибели 1 833 человек.
- К 1 сентября ураган ушел вглубь США и постепенно превратился в тропический шторм. Половина штата Луизиана была обесточена — в городе Новый Орлеан ввели комендантский час, чтобы избежать мародерства. В ночь на 2 сентября шторм обрушился на северо-восток США, вызвав затопления.
- Ущерб от урагана значительный. Разведывательные полеты выявили целые общины, опустошенные ветром и наводнениями.