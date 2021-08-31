Ураган «Ида» обесточил половину штата Луизиана

В США почти половина штата Луизиана была обесточена из-за мощного урагана «Ида», который вызвал разрывы линий электропередач и значительные разрушения.

Об этом сообщает ВВС.

Ураган разрушил тысячи домов и затопил дороги к югу от Нового Орлеана. Без электрики остались около миллиона жителей Луизианы. Чиновники оценивают ущерб как катастрофический — на восстановление уйдут недели.

Губернатор Джон Белл Эдвардс сообщил о гибели одного человека, на дом которого упало дерево. Власти заявили, что количество жертв, вероятно, будет расти по мере продолжения поисково-спасательных работ.

Сейчас ураган идет вглубь страны и ослаб до тропического шторма. Национальный центр ураганов предупредил, что сильный дождь все еще может вызвать наводнение в некоторых частях Миссисипи, Алабамы и Флориды.