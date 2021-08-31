Ураган «Іда» знеструмив половину штату Луїзіана

У США майже половина штату Луїзіана була знеструмлена через потужний ураган «Іда», який викликав розриви ліній електропередач і значні руйнування.

Про це повідомляє ВВС.

Ураган зруйнував тисячі будинків і затопив дороги на південь від Нового Орлеану. Без електрики залишилися близько мільйона жителів Луїзіани. Чиновники оцінюють збитки як катастрофічні — на відновлення підуть тижні.

Губернатор Джон Белл Едвардс повідомив про загибель однієї людини, на будинок якої впало дерево. Влада заявила, що кількість жертв, ймовірно, буде зростати в міру продовження пошуково-рятувальних робіт.

Зараз ураган йде вглиб країни і ослаб до тропічного шторму. Національний центр ураганів попередив, що сильний дощ все ще може викликати повінь в деяких частинах Міссісіпі, Алабами і Флориди.