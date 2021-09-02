Жертвами шторму «Іда» на північному сході США стали щонайменше 8 людей. Зʼявилася загроза торнадо

Жертвами шторму «Іда» на північному сході США, який обрушився на штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванію та боро Бруклін, стали щонайменше 8 людей.
Про це повідомляє Associated Press.
Сім смертей підтвердили в Нью-Йорку (серед загиблих 2-річний хлопчик) і одну в Нью-Джерсі.
У штатах діє надзвичайний стан — рятувальники й екстрені служби продовжують усувати наслідки затоплення і руйнувань.
У Нью-Джерсі та на півдні Пенсильванії зафіксували щонайменше два торнадо — один зірвав дах будівлі Поштової служби (усередині були люди) і пошкодив будинки, а другий ледь не зруйнував дамбу. Рятувальники розбирають завали та прогнозують нові жертви.
Національна метеорологічна служба попереджає про ризики виникнення нових торнадо.
У деяких округах з берегів вийшли річки, затопивши траси, дороги та населені пункти. Вода там зійде не раніше ніж через тиждень.
- Ураган «Іда» обрушився на штати Луїзіана і Міссісіпі 30 серпня — йому присвоїли четверту категорію. Через швидкість вітру у 230 км/год ураган порівнювали з «Катріною», яка в серпні 2005 року завдала збитків на $125 мільярдів і призвела до загибелі 1 833 людей.
- Ближче до 1 вересня ураган пішов углиб США і поступово перетворився на тропічний шторм. Половина штату Луїзіана була знеструмлена — у місті Новий Орлеан ввели комендантську годину, щоб уникнути мародерства. У ніч проти 2 вересня шторм обрушився на північний схід США, викликавши затоплення.
- Збитки від урагану значні. Розвідувальні польоти виявили цілі поселення, спустошені вітром і затопленнями.