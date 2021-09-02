Жертвами шторму «Іда» на північному сході США стали щонайменше 8 людей. Зʼявилася загроза торнадо

Жертвами шторму «Іда» на північному сході США, який обрушився на штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванію та боро Бруклін, стали щонайменше 8 людей.

Про це повідомляє Associated Press.

Сім смертей підтвердили в Нью-Йорку (серед загиблих 2-річний хлопчик) і одну в Нью-Джерсі.

У штатах діє надзвичайний стан — рятувальники й екстрені служби продовжують усувати наслідки затоплення і руйнувань.

У Нью-Джерсі та на півдні Пенсильванії зафіксували щонайменше два торнадо — один зірвав дах будівлі Поштової служби (усередині були люди) і пошкодив будинки, а другий ледь не зруйнував дамбу. Рятувальники розбирають завали та прогнозують нові жертви.

Національна метеорологічна служба попереджає про ризики виникнення нових торнадо.

У деяких округах з берегів вийшли річки, затопивши траси, дороги та населені пункти. Вода там зійде не раніше ніж через тиждень.