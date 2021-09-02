Ураган «Іда» в США: кількість загиблих зросла до понад 20 людей

Кількість загиблих у США внаслідок урагану «Іда» зросла до понад 20 людей. Стихія вдарила по східному узбережжю країни та підтопили багато міст, зокрема і Нью-Йорк.

Про це пише The Associated Press.

Ураган приніс в регіон сильні дощі, які затопили вулиці, підземки, а також житлові квартири у підвалах та на перших поверхах.

Наразі місцеві органи влади підтверджують щонайменше 22 загиблих унаслідок стихії. Дев’ять людей загинули в Нью-Йорку, ще 8 — у Нью-Джерсі. Також відомо про трьох загиблих в окрузі Монтгомері, штат Пенсільванія.

Як зазначили метеорологи, ураган «Іда» втратив свою силу, але зберіг вологе середовище, яке злилося з традиційним штормовим фронтом. Через це у регіоні почалися сильні дощі.

Президент США Джо Байден вже провів зустріч із губернаторами Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Він повідомив їм, що всі федеральні відомства перебувають у готовність та в разі необхідності нададуть допомогу.