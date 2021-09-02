Gazeta Wyborcza: У Польщі поліцейські забили українця до смерті

У польському Вроцлаві після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza.

Дані відеомоніторингу свідчать, що польські поліцейські після затримання застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, унаслідок чого він помер. Подія сталася 30 липня. Уродженець Немирова Вінницької області ввечері повертався додому міським автобусом, перебуваючи після зустрічі з друзями у стані алкогольного спʼяніння (у його крові виявили 1,5 проміле алкоголю).

Водій автобусу, який помітив неадекватну поведінку людини (той нібито бив головою у вікно автобуса), висадив українця з транспортного засобу на одній із зупинок і викликав рятувальників, а ті згодом — поліцію.

Як пише видання, хоча поліцейські потім свідчили, що українець був дуже агресивним, застосовував фізичний опір і кусався, відеомоніторинг після перевезення хлопця до центру для нетверезих осіб цього не підтвердив. Газета звертає увагу, що в матеріалах справи немає даних з нагрудних камер поліцейських, які було вимкнено після затримання українця, хоча до цього вони записували весь день. Дані відеомоніторингу зʼявилися вже після перевезення українця до витверезника. На них видно, що затриманий скутий кайданками, а на його обличчі є характерні сліди від застосування перцевого газу.

Gazeta Wyborcza звертає увагу, що упродовж години, поки хлопця оформляли в санітарно-медичній установі, до нього застосовували надмірну фізичну силу: били поліцейськими кийками, кулаками і ногами, ставали на шию ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Коли чоловік перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка в медзакладі намагалися надати йому допомогу та реанімувати. Згодом до витверезника прибула карета медичної допомоги, відтак процедура реанімації безрезультатно тривала ще близько години.

Справу загибелі українця веде окружна прокуратура в місті Свідніца. За інформацією видання, її порушили за статтею про ненавмисне доведення до смерті. Це загрожує увʼязненням до пʼяти років. Загиблий 25-річний українець торік приїхав на заробітки до Польщі. Він працював на будівництві. У Польщі він познайомився з українкою із Полтави, з якою планував у вересні одружитися.